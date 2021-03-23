Экономист рассказал, как россиянам избежать работы до пенсии

https://static.news.ru/photo/7c163e6a-8bfb-11eb-b328-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дожить до пенсии, избежав работы, россиянам можно несколькими вариантами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Эксперт вспомнил, что во времена Советского Союза трудоспособных, но неработающих людей называли тунеядцами и очень немногие могли позволить себе вольготную жизнь без работы. Как рассказывает Смирнов, если человек не вносил свой вклад в развитие страны, то он подлежал разного рода наказаниям. Но сейчас ситуация в стране другая, и у россиян есть возможности дожить до пенсии, избегая работы.

Первым вариантом дожить до пенсионных выплат не работая можно через семью. Иными словами — нужно иметь богатых родителей, которые будут содержать человека, а после смерти обеспечат имуществом. Второй вариант — это брак по расчёту, женитьба на богатом человеке. Но он не очень распространён, потому что богатых женщин не очень привлекают бедные мужчины. Есть также вариант получения инвалидности, не дай Бог, конечно. Но пенсии по ней небольшие, и это не является выходом, — рассказывает доктор экономических наук.

При этом Смирнов отметил, что есть ещё один шаг, который мог бы использоваться россиянами в данном случае. Речь идёт о работе не на постоянной основе и об ограничении своих потребностей.

Вы можете работать время от времени, создавая себе средства к существованию. Варианты есть, но другое дело — что это не массовое явление, — заключил Смирнов.

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