Думали, что просто поправилась: как школьницы рожают от братьев и отцов

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Под Тюменью школьница родила от родного брата в 2020 году, и только сейчас суд принял решение по делу об изнасиловании ребенка — отец не отправится в колонию. NEWS.ru рассказывает подробности этого дела и вспоминает еще три похожие истории из российских регионов.

Лечение для брата-совратителя

Исетский районный суд Тюменской области освободил от наказания 25-летнего местного жителя, который изнасиловал 13-летнюю сестру, сообщает пресс-служба суда. Мужчина признан психически нездоровым и отправится на принудительное лечение.

«Мужчина освобожден от уголовной ответственности, так как, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, признан невменяемым и должен проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре», — сообщили в суде.

Уточняется, что изнасилование произошло в 2020 году. Только на восьмом месяце беременности родственники поняли, что девочка беременна. До этого все предполагали, что ребенок всего лишь поправился. После родов ДНК-экспертиза подтвердила, что отец ребенка — родной брат матери. Диагноз родственника, с которым его отправили на принудительное лечение, не раскрывается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Условное наказание для папы-брата

В 2022 году в Ростовской области 15-летняя девочка родила ребенка от родного совершеннолетнего брата. Беременность обнаружилась случайно и на сроке, когда прервать ее уже было нельзя. Подросток сама призналась, кто отец ребенка.

Молодого человека привлекли к ответственности по статье за «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», но приговорили лишь к условному сроку.

Девочка и ее брат, который на несколько лет ее старше, зачали ребенка летом 2021 года в одном из сел региона. После начала учебного года подросток начала ходить в школу, из которой через несколько месяцев связались с ее матерью. Во время обследования у школьницы обнаружилась беременность. Сначала она скрывала личность отца, но призналась при постановке на учет в женскую консультацию. Медикам пришлось сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Брат и сестра больше не живут вместе.

Родила от папы

В Ростовской области в 2021 году прошел громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказался 46-летний безработный, от которого родила его же 14-летняя дочь.

Родитель насиловал девочку с девяти лет. Ребенок из-за страха не рассказывал о происходящем матери, а та, по ее заверению, ничего не замечала.

На суде отец говорил, что раскаялся, но свою вину он признал лишь частично. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 ДНК-тестов

В 2013 году на всю страну гремела история Лиды Солодовой из Владимирской области. В студии шоу «Пусть говорят» выяснилось, что девочка родила от 17-летнего брата. При этом девушка была уверена, что отец — 21-летний любовник. Всего для установления отцовства провели более 20 ДНК-тестов. В том числе проверяли отчима девочки и 12 ее одноклассников.

«Либо они не нашли настоящего отца, либо они кого-то покрывают», — говорила мать Лиды в эфире Первого канала, которая не верила в расследования полиции.

Но в том же эфире специалист подтвердил, что вероятность отцовства брата девочки — более 99%. Девочка призналась, что будет воспитывать ребенка даже в случае, если ее сын рожден от брата. Мать девочки устроила истерику в студии и предъявила экспертам, которые предлагают не обращать внимание на общественное недовольство, что их семья живет не в Москве.

«Это вы здесь в Москве можете не знать, с кем в одном подъезде живете, а нам все кости перемывают. <...> Позор на весь город, на всю страну», — кричала женщина.

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