Жертва инцеста рассказала, как мать желала ей смерти из-за срока отца Девушка посадила отца-насильника на 15 лет и долго слушала проклятия от матери

YоuTube-блогер Анастасия, известная в сети по нику Osi_Nasti, рассказала на канале журналистки Саши Сулим, как с семи до 19 лет подвергалась сексуализированному насилию со стороны отца. Мать же настаивала, чтобы дочь никому об этом не говорила. В 15 лет Анастасия решила написать заявление в полицию из-за надругательств отца, но мать не стала ей верить и обвинила в том, что дочь хочет разрушить семью. Несмотря на это, девушка все равно пошла в отделение полиции и села писать заявление на отца. Следом за ней в отделение ворвалась родительница и разорвала заявление дочери.

Я действительно сидела писала заявление в 15 лет. По итогу [мать] прибегает за мной, рвет это заявление и берет меня оттуда в охапку. Говорит «она пошутила». В полиции, наверное, насторожились в этот момент, но никто ничего не сделал, — рассказывает Анастасия.

По возвращении домой мать велела дочери «выкинуть это из головы». Мужу женщина о поступке ребенка не рассказала. Отец продолжал насиловать дочку.

В 19 лет у девушки завязались первые отношения с молодым человеком, что вызвало бешенство у отца. После этого его изнасилования стали особенно жестокими, пока в один из дней ухажер Анастасии после очередного факта надругательства не вызвал на адрес девушки силовиков. В итоге мужчину доставили в отделение. Мать пострадавшей угрожала полицейским совершить самоубийство вместе с сыном и требовала вернуть мужа домой.

Когда Анастасия вернулась домой после задержания, мать заявила, что если она хочет остаться дома, то должна оплачивать аренду комнаты в размере восьми тысяч рублей и сама оплачивать свое содержание. Девушка нашла работу и ушла из дома. Мать продолжала звонить ей с проклятиями.

Она на протяжении двух лет мне звонила и желала смерти. Говорила: «Как отец твой там будет мучиться, так и ты будешь мучиться». <...> Она любила его деньги, но какие?! Он получал 40 тысяч. Она мне говорила: «Кредит за машину кто будет платить? Он, который в тюрьме сидит, или я, которая здесь осталась. У меня вообще-то младший твой брат. Мне нужно чем-то платить, — пересказывает девушка.

При обыске в квартире у мужчины нашли семь жестких дисков, заполненных роликами со своей дочерью. Все записи он сортировал по папкам. В результате насильнику назначили 15 лет лишения свободы.

Ранее москвичка Инна, известная в рунете под ником Poslealisa, поделилась с блогером Вероникой Косаткиной своей историей пережитого сексуализированного насилия. При переезде в Ростов ее домогался отчим, а после переезда в Москву — муж тети, которая приютила их с матерью.