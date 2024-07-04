ДНК-тест доказал, что женщина выкинула дочь с пуповиной в канаву Американку после ДНК-теста будут судить за убийство новорожденного в 2001 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Техас задержали женщину, которая, по версии следствия, в 2001 году выкинула в канаву своего новорожденного ребенка, не обрезав его пуповину, сообщает The People со ссылкой на генерального прокурора Кена Пэкстона. Арестованная Шелби Стоттс была обвинена в непредумышленном убийстве после того, как анализ ДНК идентифицировал ее как мать новорожденного.

Женщина не обратилась за медицинской помощью после родов и не перевязала пуповину ребенка, в результате чего ребенок истек кровью, — рассказал Пэкстон.

Труп новорожденного обнаружил местный житель, когда собирал банки на обочине дороги. Тело младенца было завернуто в куртку. Следователи полагают, что девочка родилась живой, но умерла незадолго до того, как ее обнаружили. Разбирательство было возобновлено лишь в 2021 году, когда появилась возможность использовать более точные лабораторные исследования.

Известно, что Стоттс ранее работала в средней школе Клеберна. В школьном округе журналистам сообщили, что знают об аресте Стоттс, и подтвердил, что она больше не работает в их институции.

Ранее в городе Хейс штата Канзас расправился с женой и потратил страховые средства на покупку секс-куклы и видеоигр. Мужчина рассказал, что супруга добровольно рассталась с жизнью, однако у полиции возникли сомнения в этой версии. Три дня спустя мужчина сознался в убийстве.