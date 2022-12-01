Школьница в Ростовской области родила ребенка от родного брата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области 15-летняя девочка родила ребенка от своего родного совершеннолетнего брата, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». Беременность обнаружилась случайно и на сроке, когда прервать ее уже было нельзя. Подросток сама призналась, кто является отцом ребенка. Молодого человека привлекли к ответственности по статье за «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и приговорили к условному сроку. В объединенной пресс-службе судов объяснили, что приговоры по этой статье выносятся редко и составляют менее одного процента общей численности осужденных.

В прошлом году в Ростовской области были осуждены 72 лица за совершение преступления по уголовной статье 134. За шесть месяцев этого года — тридцать два. Категория дел о половой неприкосновенности рассматривается на закрытом судебном заседании, — сообщили в пресс-службе.

Девочка и ее брат, который на несколько лет ее старше, зачали ребенка летом прошлого года в одном из сел Ростовского региона. После начала учебного года она начала ходить в школу, из которой через несколько месяцев связались с ее матерью. Во время обследования у школьницы обнаружилась беременность на таком сроке, когда уже нельзя было ее прервать. Сначала она скрывала личность отца, но призналась при постановке на учет в женскую консультацию. Медикам пришлось сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Известно, что на данный момент сестра и брат живут отдельно.

Во Франции секс с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет, автоматически считается изнасилованием. Соответствующий закон в апреле 2021 года принял национальный парламент страны. За нарушение грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.