Корабли ВМФ России могут получить новое вооружение Гендиректор концерна «Калашников» Лепин: беспилотники «КУБ-БЛА» могут установить на военные корабли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат «КУБ-БЛА»

Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «КУБ-БЛА» с барражирующими боеприпасами могут быть установлены на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения, заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин. По его словам, которые приводит журнал «Национальная оборона», в конце 2021 года дроны прошли успешные государственные испытания и рекомендованы к принятию на вооружение.

Эта работа уже ведется в инициативном порядке. Возможность морского применения может быть реализована для разведывательных и ударных БЛА, — заявил Лепин.

Он добавил, что беспилотники на базе «КУБов» получили необходимые документы, разрешающие их экспорт, а «за рубежом данное изделие имеет хорошие перспективы». Среди задач дронов Лепин назвал уничтожение живой силы, нанесение урона инфраструктуре и поражение легкобронированной техники.

Ранее дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO представила образец беспилотника квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Новинку продемонстрировали в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2022», который недавно прошел в Кубинке. Представитель компании уточнил, что дрон обладает рядом преимуществ. Например, он может оставаться невидимым из-за своей малой акустической и визуальной заметности.