«Калашников» показал новый беспилотник ZALA 421-24

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Презентация первого российского беспилотного летательного аппарата (БЛА) типа «квадрокоптер» ZALA 421-24

Дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO представила образец беспилотника квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Дрон успешно прошёл все испытания. Новинку продемонстрировали в преддверии международного военно-технического форума «Армия — 2022», который стартует в Кубинке 15 августа, передаёт РБК.

Представитель компании уточнил, что беспилотный комплекс обладает рядом преимуществ. Так, он может оставаться невидимым из-за своей малой акустической и визуальной заметности. Дрон имеет параметры 540×540×190 мм, при этом может летать более получаса со скоростью до 30 км/ч и достигать высоты 1500 м.

Отмечается, что ZALA 421-24 управляется с помощью ручного контролера на дальности до 3,5 км.

Форум «Армия-2022», на котором представят перспективные образцы военной техники, будет проходить с 15 по 22 августа в подмосковном парке «Патриот». На церемонии открытия выступит президент России Владимир Путин.

Помимо прочих новинок, на форуме в Кубинке впервые покажут дымовую гранату РДГ-У, которая заменит аналогичные изделия 60–70-х годов, до сих пор находящиеся на вооружении ВС РФ.