Девочка укололась о шприц в каршеринге: что с ребенком, кто виноват

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В автомобиле службы каршеринга в Москве 10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью. Что известно об инциденте, как такое могло случиться и как происшествие прокомментировали в компании, предоставившей авто?

Что случилось в салоне арендованной машины

Инцидент произошел в Крылатском районе Москвы, когда семья арендовала автомобиль марки Geely. При выходе из машины 10-летняя девочка почувствовала, как что-то резко укололо ее в икру. У ребенка пошла кровь. Отец проверил задний ряд сидений и заметил торчащий шприц с жидкостью светло-белого цвета.

«Осматривая машину, не смог заметить в промежутке шприц. Ребенок укололся до крови, я не заметил. Просто торчала иголка. Сейчас едем разбираться», — прокомментировал ситуацию отец девочки.

Родители экстренно отвезли ребенка в медицинское учреждение, где девочка сдала анализы. Позднее они рассказали о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

Как отреагировали в МВД и каршеринге

Сотрудники полиции проводят проверку, шприц с неизвестным веществом изъят и отправлен на экспертизу, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга на заднем сиденье ребенок укололся о найденный на сиденье шприц, он был воткнут в сиденье», — подчеркнули в ведомстве.

В компании, где был арендован автомобиль марки Geely, отказались сообщать подробности инцидента до выяснения всех обстоятельств.

«С пользователем на связи, выясняем обстоятельства произошедшего», — отреагировали в сервисе по аренде автомобилей.

Что сказали в Госдуме после инцидента

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов призвал законодательно урегулировать данный вид транспортных услуг, назвав этот случай «диким».

«Без закона работать нельзя, потому что это опасный вид транспорта, а туда садится человек с неизвестной квалификацией, в неизвестном состоянии. Сейчас каршеринг работает „по понятиям“, закона пока нет, поэтому здесь сложно что-нибудь предпринимать, законодательно можно бы было прописать эти вопросы», — заявил он в беседе с Lenta.ru

Также Ефимов предложил установить в каршеринг технические средства, которые могли бы определять состояние водителя, арендующего транспортное средство.

«Алкозамок, допустим, или антисон. В метро есть такой прибор, который проверяет, как себя чувствует человек, и может остановить транспортное средство. Сейчас это апробируется и на московском пассажирском транспорте», — резюмировал парламентарий.

Кто будет нести ответственность за произошедшее

По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьева, наказание для человека, который оставил в автомобиле шприц, зависит от тяжести последствий.

«Есть уголовная ответственность за заражение различными заболеваниями, и никто ее пока у нас не отменял. Здесь надо будет установить вообще, что это за человек, кто действительно забыл шприц. В этом, в общем-то, и есть вся сложность», — рассказал он в комментарии «Общественной службе новостей».

Он объяснил, что семья пострадавшей девочки в порядке гражданского судопроизводства может взыскать компенсацию морального вреда как с оставившего шприц в машине человека, так и с каршеринговой компании.

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