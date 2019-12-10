https://static.news.ru/photo/a5e3e044-1b4f-11ea-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiadedmoroz/instagram.com

Дед Мороз из Великого Устюга считает каждый город России по-своему «новогодним».

Каждый город хорош по-своему. У каждого своя новогодняя сказка, где зажигаются огоньки на ёлочке. В 2019 году Рязань объявлена столицей Нового года, — цитирует Деда Мороза его пресс-служба в сообщении NEWS.ru.

Он также сообщил, что ему пишут письма не только дети, но и взрослые. Причём среди них есть те, кому исполнилось более 80 лет.

На почтовый адрес российского Деда Мороза в Великий Устюг приходят письма не только от малышей, но и от взрослых. Каждый делится своими радостями и печалями, рассказывает о том, что произошло в уходящем году. Есть и те, которым уже за 80 лет. Но всё равно верят в Деда Мороза и пишут ему письма, — рассказал он.

«Почта России» установила в Москве ящики для писем Деду Морозу, сообщал NEWS.ru. На специальных почтовых ящиках изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя. Отправить письмо с желанием можно будет до конца новогодних праздников.