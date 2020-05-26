Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены

https://static.news.ru/photo/debb3cb4-9f3e-11ea-8c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев заверил, что персональные данные, которые граждане вносили при оформлении цифровых пропусков на выход из дома в период пандемии, будут удалены из системы после их отмены.

Цифровые пропуска — это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции, и после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены, — цитирует РИА Новости Шадаева.

Власти Московской области приняли решение с 23 мая отменить цифровые пропуска и, по словам министра, до конца мая все персональные данные жителей Подмосковья, связанные с перемещениями, адресами и целями выхода, будут уничтожены.

Как писал NEWS.ru, в планы властей Москвы на сегодняшний день не входит отмена приложения «Социальный мониторинг», введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 26 мая сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, городское правительство считает, что приложение выполняет возложенную на него функцию.