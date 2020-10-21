Чубайс посмеялся над слухами о своём уходе из «Роснано»

https://static.news.ru/photo/75d77ea6-1392-11eb-b312-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о своём уходе из компании на новую должность, связанную с освоением Арктики.

Я, конечно, очень люблю Русский Север. Но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики, — цитирует «Москва 24» руководителя предприятия.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что правительство России рассматривает инициативу реформирования институтов развития. Кроме того, появилась информация, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано». Уточняется, что он якобы получил предложение «заняться Арктикой».

Также появилась информация, что Чубайс попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему уйти с занимаемого поста на заслуженный отдых. Об этом The Bell рассказал источник из крупного бизнеса. Собеседник издания уверяет, что глава «Роснано» озвучил свою просьбу «не так давно». Один из знакомых Чубайса подтвердил, что он действительно рассматривает возможность ухода на пенсию.

Анатолий Чубайс был назначен на пост генерального директора «Роснано» в 2008 году указом Дмитрия Медведева, который в тот момент был президентом РФ, писал NEWS.ru.