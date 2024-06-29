Что сказал Бастрыкин о запрете никабов, «госдуре» и террористах-исламистах

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, согласился с необходимостью срочного запрета никабов в России. Какие еще громкие заявления сделал сегодня глава СК РФ?

Что глава СК России сказал о ношении никабов в стране

Бастрыкин, отвечая на вопрос об идее запрета ношения никабов в России, отметил, что даже в странах Центральной Азии это запрещено.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — сказал председатель СК РФ.

Глава Следственного комитета напомнил о недавнем теракте в Дагестане, а также о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которые, по его словам, были совершены террористами-исламистами.

«Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов», — подчеркнул он.

На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который раскритиковал Бастрыкина.

«Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Международного юридического форума в Санкт-Петербурге вспомнил о последних терактах в Ростове и в Дагестане, а их исполнителей назвал „террористами-исламистами“. Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

Как Бастрыкин объяснил свое выражение о «государственной дуре»

Вчера, 28 июня, в ходе Петербургского международного юридического форума Александр Бастрыкин обратился к депутатам Госдумы России с требованием заняться вопросом миграционного кризиса в стране.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы (миграционного кризиса. — NEWS.ru) путем принятия новых законов, которые соответствовали бы напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят «государственной дурой». Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив! Чтобы была хорошая зарплата, хорошая работа. Механизацию включайте! Не кирпичи таскать вот так на носилках, а новые технологии развивать», — говорил глава СК РФ.

Представитель ведомства Светлана Петренко позднее объяснила, что Бастрыкин, произнеся фразу о «государственной дуре», ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников.

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях», — сказала Петренко.

Сегодня сам Бастрыкин в очередной раз подчеркнул, что выражение о «государственной дуре» он прочел в одном из комментариев в социальных сетях.

«Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — пояснил председатель Следственного комитета России.

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