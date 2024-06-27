В СК РФ прокомментировали фразу Бастрыкина о «государственной дуре» Представитель СК РФ Петренко: фраза про «Госдуру» вырвана из контекста

Фото: Виктория Ламзина/Росконгресс

Александр Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин, произнеся фразу про «государственной дуру», ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, он лишь процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях, заявила представитель ведомства Светлана Петренко. Одна добавила, что вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста.

Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях, — сообщила она.

Ранее Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

В ответ на это Вячеслав Володин заявил, что председатель СК РФ своими словам оскорбил российский народ. По его словам, депутатов ГД избирают граждане страны.

Политолог Сергей Марков заявил, что на личных отношениях Бастрыкина и Володина эта ситуация не скажется. По его выражению, они «сегодня просто вместе хлопнут — и по рюмашке, и по плечу».