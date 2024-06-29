Магнитные бури сегодня, 29 июня: что завтра, боли, проблемы с ЖКТ, апатия

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 29 июня, составляет 35%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные удары?

Что известно о магнитных бурях 29 и 30 июня

По информации ученых, минувшей ночью на Земле была зафиксирована магнитная буря силой G1. Она закончилась около 06:00 по московскому времени.

«На Земле 28 июня произошла магнитная буря второго уровня по 5-балльной шкале. Событие имеет планетарный характер. Причиной является выброс солнечной массы, пришедшей к планете около 14:00 по московскому времени. Выброс присутствовал в прогнозах, но как крайне слабое событие, которое заденет Землю по касательной. Судя по всему, плазменное облако сместилось по дороге в сторону Земли и удар произошел с большей силой, чем ожидало», — объясняли ученые.

Сегодня до 12:00 магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но ближе к середине дня придет в норму.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 35%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня возможна геомагнитная буря силой 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Завтра, 30 июня, магнитных бурь не прогнозируется.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как справиться с влиянием магнитных бурь на организм

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — заявила медик.

Врач советует заниматься йогой и медитацией, а также при необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором.

Врач Екатерина Курбатова считает, что релаксация, физическая активность, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму», — пояснила она.

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