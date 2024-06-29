Смертельный пожар в Балашихе 29 июня: причина, жертвы, погибли ли мигранты

Фото: МЧС России/ТАСС

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила, что причиной крупного пожара в общежитии в подмосковной Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении. Какие последние новости об этом известны сегодня, 29 июня?

Когда произошел пожар в общежитии

Минувшей ночью стало известно, что пожар начался в двухэтажном общежитии на Керамической улице в Балашихе. В пресс-службе МЧС уточнили, что огонь охватил 40 квадратных метров жилого дома.

«В микрорайоне Керамик огонь охватил 40 квадратных метров жилого дома. Сотрудники МЧС России эвакуировали восемь человек, из них двое — дети. В горящей квартире на втором этаже обнаружены тела пятерых человек. Пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники», — пояснили в ведомстве.

Глава городского округа Сергей Юров в 01:00 по московскому времени в своем Telegram-канале написал, что пожар был полностью ликвидирован.

«В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жилые дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь. Экстренные работы на месте. К сожалению, есть жертвы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — рассказал он.

Через некоторое время ряд СМИ сообщил, что в результате пожара погибли мигранты из Средней Азии. Однако эта информация не подтвердилась.

«В сгоревшем подъезде жили граждане РФ, приезжих из Средней Азии там не было. Со слов местных, дом на Керамической улице называли „притоном алкоголиков“. В пожаре погибли пять человек — один мужчина и четыре женщины. Все отравились угарным газом», — передает Mash.

Фото: МЧС России/ТАСС

Что рассказали в СК РФ о происшествии

В ГСУ СК России по Московской области заявили, что по факту гибели людей во время пожара в общежитии было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«29 июня 2024 года ночью в двухэтажном общежитии города Балашихи произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены погибшие. Количество пострадавших уточняется. Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, в результате чего погибли пять человек.

«С участием специалистов проведен осмотр места, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что в результате пожара погибли пять человек, среди которых четыре женщины. Причиной смерти явилось отравление продуктами горения. По уголовному делу продолжается работа, проводятся допросы, изучается документация, изъятая у собственника помещения», — резюмировали в СК РФ по Московской области.

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