Королевская семья Британии: последние новости, суд над Гарри, атака на Кейт

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принца Гарри могут обвинить в уголовно наказуемом преступлении — уничтожении улик, а принц Уильям не может простить младшему брату атаку на свою супругу Кейт Миддлтон. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 29 июня, что с Карлом III?

Правда ли, что Гарри могут обвинить в уничтожении улик

Принц Гарри судится с издательством NGN по делу о незаконном сборе информации. Герцог Сассекский считает, что таблоиды перехватывали его голосовую почту, однако судебный процесс может обернуться против него, пишет Hello!

Судья попросила герцога Сассекского объяснить, почему он уничтожил важные для следствия улики, а именно переписку между ним и неизвестным автором скандальных мемуаров «Запасной». Есть доказательства, что сообщения были удалены в период с 2021 по 2023 год, то есть задолго до того, как принц подал иск.

Адвокат, представляющий NGN, заявил, что герцог и его юридическая команда «пытались создать полосу препятствий». Судья также отметила, что находит исчезновение переписки подозрительным.

«Боюсь, мы видим, что это еще один пример запутывания дела истца. Шокирующим и необычным является то, что истец намеренно уничтожил», — заявил адвокат.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Почему принц Гарри не может помириться с принцем Уильямом

Принц Гарри после выхода из королевской семьи и публикации мемуаров, где выдвинул ряд обвинений в адрес своих родных, может помириться с отцом Карлом III, но не со старшим братом принцем Уильямом, заявил в интервью GB News биограф Майкл Коул.

По его мнению, у Гарри и Уильяма нет «никаких шансов» наладить отношения, потому что у каждого из них накопилось «слишком много обид».

«Я не думаю, что сейчас или в обозримом будущем у них есть хоть какие-то шансы на примирение», — сказал он.

Майкл Коул напомнил, что в мемуарах принц Гарри рассказал о том, что Кейт Миддлтон некрасиво себя вела по отношению к его жене — Меган Маркл. Королевский биограф считает, что Уильям воспринял эти претензии, как «атаку на принцессу Уэльскую» и не простит это младшему брату.

Правда ли, что Карл III ревновал принцессу Диану

Карл III запретил певцу Майклу Джексону встретиться со своими сыновьями Гарри и Уильямом после смерти принцессы Дианы из-за того, что его бывшая супруга и исполнитель были близкими друзьями и часто созванивались, что огорчало монарха, пишет Daily Star.

Карл III ревновал принцессу Диану к королю поп-музыки и не позволил наследникам встретиться с Джексоном, когда тот хотел лично выразить им свои соболезнования, отметил источник.

«Майкл и Диана были родственными душами, что вызвало трения между будущим королем и его женой. Джексон часто говорил, что Диана была бы его идеальной женой. В 2002 году, через пять лет после того как Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже, Майкл захотел встретиться с принцами Уильямом и Гарри, чтобы отдать дань уважения их матери. Однако Карл запретил наследникам общаться с певцом», — говорится в сообщении.

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