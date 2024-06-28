Дом в деревне, уход со сцены, мнение об СВО: как сейчас живет Эдита Пьеха

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Эдита Пьеха

Народная артистка СССР Эдита Пьеха много лет не выступает на сцене и не участвует в публичных мероприятиях. Как сейчас складывается жизнь артистки, что известно о ее отношении к Украине и СВО?

Чем известна Эдита Пьеха

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в коммуне Нуаэль-су-Ланс (регион Па-де-Кале на севере Франции). В 1946 году семья переехала в Польшу, откуда будущая артистка уехала в Ленинград.

Творческая карьера Пьехи началась во второй половине 50-х с выступлений в ансамбле «Дружба», с которым она гастролировала по Советскому Союзу и зарубежью. В 1967 году исполнительница получила советское гражданство. В 1964 году Эдита Пьеха дебютировала на киноэкранах, исполнив роль певицы в музыкальном фильме «Когда песня не кончается». В 1976 году исполнительница начала сольную карьеру. Наиболее известные ее песни: «Наш сосед», «Надежда», «Песня остается с человеком», «Огромное небо».

Что известно о личной жизни Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха трижды была замужем. Ее первым супругом был композитор Александр Броневицкий, руководивший ансамблем «Дружба». В браке родилась дочь Илона. Пара развелась в 1976 году. Тогда же исполнительница вышла замуж за полковника КГБ Геннадия Шестакова. Этот союз распался через шесть лет из-за алкоголизма мужчины.

В третий раз Пьеха вышла замуж за сотрудника администрации президента Владимира Полякова, брак продлился 12 лет.

Фото: Валерий Генде-Роте/РИА Новости Эдита Пьеха (слева) с мужем композитором Александром Броневицким

Что Эдита Пьеха говорила о конфликте на Украине

Эдита Пьеха в 2014 году призвала не препятствовать деятельности артистов вне зависимости от их позиции по событиям на Украине.

«Политика — относительная вещь. Один считает так, а другой — по-другому. Не хочу судить и быть невежливой. Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это не понятно», — сказала она KP.RU.

Исполнительница отметила, что в сложившейся ситуации на Украине ничего не понимает.

«В данном случае я ничего не понимаю. Если на Украине брат на брата идет, то разбираться непонятно кому, только Господу Богу», — добавила она.

Как Эдита Пьеха относится к СВО

Эдита Пьеха лично не комментировала свое отношение к спецоперации, однако ее дочь певица Илона Броневицкая в эфире канала «Россия 1» заявляла, что мама поддерживает СВО и действия властей РФ.

«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — отметила Броневицкая.

Чем сейчас занимается Эдита Пьеха

Артистка перестала выступать на сцене после пандемии коронавируса. Внучка Эдиты Пьехи Эрика Быстрова рассказывала, что бабушка перестала выходить в свет из-за того, что устала и хочет пожить для себя.

«Она не хочет публичной жизни — устала. Ей нравится спокойная загородная жизнь. Из-за здоровья она не хочет быть обязанной поехать на концерт, поэтому приняла решение отказаться от подобной деятельности. Часть своей жизни народу она уже отдала, и сейчас время жить для себя», — делилась она.

Эдита Пьеха живет в собственном доме в деревне Северная Самарка в Ленинградской области. В мае 2023 года Заксобрание Петербурга приняло решение о присвоении статуса почетного гражданина артистке.

Читайте также:

США, работа в доме Путина, удивление от Украины: как живет Александр Гордон

Отказ от России, сын, помощь украинцам: где сейчас актер Михаил Пшеничный

Жизнь изменилась после начала СВО: где сейчас дуэт «Новые русские бабки»