Дело возбудили после смертельного пожара в Балашихе СК России возбудил уголовное дело по факту пожара в общежитии в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту трагичного пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, при котором погибли несколько человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области. Точное число пострадавших уточняется.

Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»), — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Как заявили в региональной прокуратуре, там также находится первый заместитель Балашихинского городского прокурора Илья Зайцев.

Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту, — добавили ведомстве.

Ранее глава городского округа Сергей Юров сообщил о ликвидации пожара в двухэтажном жилом доме в Балашихе. Все жильцы были эвакуированы, пострадавшим оказана помощь. По данным МЧС России, при возгорании погибли пять человек.