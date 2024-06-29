МЧС потушило пожар в общежитии в Балашихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. По его словам, жильцы эвакуированы, пострадавшим оказана помощь. Есть жертвы.

В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь. Экстренные службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы, — говорится в сообщении.

Ранее пожар вспыхнул в общежитии в подмосковной Балашихе. Оперативные службы информировали, что пять человек погибли. По данным ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

До этого крупный пожар охватил склад с резиновой обувью в городе Любиме Ярославской области. Огонь охватил 4800 квадратных метров здания, частично обрушилась кровля. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что ликвидировали возгорание свыше 40 спасателей на 12 машинах.

До этого четыре человека, в том числе двое детей, ранее погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирской области. Еще два человека пострадали. Один из них — семимесячный ребенок, его доставили в медучреждение.