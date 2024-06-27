Дети погибли в охваченном огнем доме в российском регионе Четыре человека погибли при пожаре в Новосибирской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК. По данным ведомства, еще два человека пострадали.

Ночью 27 июня 2024 года в одном из сел Убинского района произошло возгорание частного дома. В доме находилось семь человек. Установлено, что при пожаре погибли две женщины и двое детей 2 и 15 лет, — говорится в сообщении.

Пострадавших, среди которых оказался семимесячный ребенок, доставили в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь. Специалисты ведомства проводят следственные действия, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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