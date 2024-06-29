Смертельный пожар вспыхнул в Балашихе МЧС: в общежитии в подмосковной Балашихе начался пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар начался в общежитии в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС. В ведомстве отметили, что пять человек погибли, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано 10 человек, — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России подтвердили факт пожара. По данным ведомства, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Ранее в Сети появилось видео пожара в здании государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Оно находится в районе Каширского шоссе на юге Москвы. На кадрах видно, как со второго этажа строения вырываются языки пламени, а пожарные готовятся к его тушению. О пострадавших при инциденте не сообщалось.

До этого на Ставрополье многодетная семья лишилась жилья из-за пожара в мебельном цехе. В поселке Новый загорелось здание мебельной фабрики. Пламя с производственного объекта быстро перекинулось на соседний жилой коттедж. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание наружного блока кондиционера.

Кроме того, в Москве посетителей ТК «Митинский радиорынок» эвакуировали из-за пожара. В здании торгового комплекса произошло задымление, на месте работали спасатели и дежурила скорая помощь.