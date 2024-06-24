Посетителей Митинского радиорынка экстренно эвакуировали Митинский радиорынок эвакуировали из-за пожара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Посетителей ТК «Митинский радиорынок» эвакуировали из-за пожара, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В здании торгового комплекса произошло задымление, на месте работали спасатели и дежурила скорая помощь.

В 09:07 поступило сообщение о пожаре в здании Митинского радиорынка по адресу: Пятницкое шоссе, дом 18, — говорится в сообщении.

Ранее на Ставрополье многодетная семья лишилась жилья из-за пожара в мебельном цехе. В поселке Новый загорелось здание мебельной фабрики. Пламя с производственного объекта быстро перекинулось на соседний жилой коттедж. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание наружного блока кондиционера.

До этого квартира жилого дома на Свободном проспекте в Москве загорелась в ночь на воскресенье, 23 июня. Жертвами пожара стали мужчина 1972 года рождения и его пожилая мать 1949 года рождения. Уточняется, что огонь вспыхнул на кухне. Ведомство также опубликовало кадры с места трагедии. На них видна обгоревшая кухня с почерневшими стенами. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки по факту происшествия на контроле прокуратуры.