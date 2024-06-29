Названа причина пожара в общежитии в Балашихе, где погибли пять человек Причиной пожара в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении

Причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщило СК по Московской области в своем Telegram-канале. В результате происшествия погибли пять человек, отравившиеся продуктами горения.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении, — указано в заявлении ведомства.

Пожар в общежитии произошел в ночь на 29 июня в двухэтажном здании, обустроенном под общежитие. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В ведомстве также подчеркнули, что специалистам предстоит провести еще ряд экспертиз, одновременно с этим ведутся допросы и проверяется документация, изъятая у собственника помещения.

Ранее стало известно о пожаре в жилом доме на Некрасовской улице в историческом центре Самары, жертвой которого стала девочка 2017 года рождения. По предварительным данным, огонь охватил лестничную клетку с первого по третий этаж.