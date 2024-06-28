Пожар унес жизнь маленькой девочки в Самаре ГУ МЧС: семилетняя девочка погибла при пожаре в Самаре

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Маленькая девочка погибла при пожаре в жилом доме в историческом центре Самары, сообщили РИА Новости представитель ГУ МЧС. Он уточнил, что загорелся многоквартирный дом на Некрасовской улице, вспыхнула лестничная клетка с первого по третий этаж.

Погибла девочка 2017 года рождения, — отметил собеседник агентства.

Жильцов эвакуировали. Им, по данным мэрии, предложили разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева.

Ранее в Санкт-Петербурге 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. Вспыхнул балкон, возгорание удалось ликвидировать менее чем за 30 минут. Квартира была заперта, владельцев не было дома в момент происшествия. ЧП произошло в одном из домов Красносельского района.

Кроме того, четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирской области. Еще два человека получили травмы. Пострадавших, среди которых оказался семимесячный ребенок, доставили в медучреждение. Следственный комитет начал проверку, устанавливаются обстоятельства трагедии.

До этого в деревне Ботвинино подмосковного города Чехова при пожаре в частном доме сгорели два подростка. Уточняется, что оказавшимся в здании несовершеннолетним было 11, 12 и 17 лет. Вывести из охваченного огнем дома удалось только самую младшую из них.