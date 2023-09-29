Что сейчас у Работино и Вербового, куда прорываются ВСУ 29 сентября

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

На Запорожском направлении российская армия атаковала позиции войск с Украины у села Работино, передает WarGonzo. Что сейчас там происходит и какие другие новости с фронта и из зоны СВО?

Ситуация у сел Работино и Вербовое 29.09.2023

«На Запорожском направлении ВС РФ атаковали позиции ВСУ на западных окраинах села Работино. В свою очередь украинские войска при поддержке артиллерии продолжили наступательные действия на Новопрокоповку и Вербовое. Похоже, угрозу с флангов их командование игнорирует. Под ударами позиции ВСУ в Орехове, Новоданиловке и Малой Токмачке. Украинская артиллерия вела огонь по российским в Токмаке, Копанях, Ильченкове и Новопокровке», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» отметил, что на Ореховском участке продолжаются интенсивные бои на рубеже Работино — Вербовое.

«Противник предпринял атаку на российские позиции у Новопрокоповки, но отступил, потеряв несколько единиц бронетехники», — сообщил источник.

Readovka передает, что на Ореховском направлении ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Вербового.

«Запорожское направление. На Ореховском участке ВСУ безуспешно атаковали у Новопрокоповки и Вербового — не помогла даже артподготовка. На Времевском выступе русская армия контратакует в районе Урожайного и Старомайорского. ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Торецкого ДНР», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» пишет, что спустя 116 дней наступления ВСУ не приблизились к основным оборонительным рубежам ВС РФ.

«Все бои, как и в июне, сосредоточены вокруг передовой зоны обеспечения безопасности. Попытки украинской армии закрепиться в Пятихатках и на участке Работино — Вербовое регулярно срываются из-за больших потерь, а также трудностей в управлении и обеспечении группировки. В результате непрерывных атак в течение 3,5 месяца ВСУ удалось незначительно продвинуться в сторону Работина и Вербового. Хотя украинская пропаганда преподносит это как стратегическое достижение, фактически украинские войска находятся в огневом мешке и сражаются в полуокружении на ограниченной площади», — подчеркнул источник.

Авторы канала обратили внимание, что Работинско-Вербовский огневой мешок, который военные между собой называют «убойной зоной», просматривается и простреливается российской артиллерией с трех сторон, что приводит к непрерывным высоким потерям в людях и технике для ВСУ.

«Из-за того, что украинским войскам за 116 дней наступления не удалось пробить оборону ВС РФ в лоб, командование ВСУ вынужденно изменило направление атаки, и теперь украинская пехота пытается наступать параллельно линии обороны ВС РФ, что хорошо видно на примере Вербового. Плотность минных полей, а также „сюрпризы“ в виде минирования траншей не позволяют действовать безопасно, а нарастающий дефицит опытных сапёров вынуждает ВСУ масштабировать „мясные штурмы“, усугубляя и без того угрожающую ситуацию с потерями», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ данные военкоров не комментировало.

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