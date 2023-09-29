Украинские военные убили сослуживца при сдаче в плен Марочко: двое украинских военных застрелили третьего, чтобы сдаться в плен

Фото: МО Украины

Двое украинских военных застрелили своего сослуживца, который пытался помешать им сдаться в плен, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, инцидент произошел при взятии российскими военнослужащими взводного опорного пункта ВСУ у населенного пункта Новоселовское.

При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами, — пояснил Марочко.

Он добавил, что в ходе допроса сдавшиеся украинские военные рассказали о пытавшемся им помешать сослуживце. По их словам, тот был участником боевых действий в Донбассе до начала СВО и занимался пытками местного населения.

Накануне командир батальона с позывным Зенит сообщил о попытке украинских военных атаковать под видом сдачи в плен российские позиции в районе Спорного в ЛНР. Он рассказал, что группа вэсэушнкиов шла под белым флагом. Когда от них потребовали подползать к позициям ВС России по одному, они начали стрелять. Затем последовала атака с другого фланга. В ходе боя восемь украинских военных были убиты, еще один взят в плен.