Бойцы ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции России в ЛНР

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) под видом сдачи в плен попытались атаковать российские позиции в Луганской Народной Республике (ЛНР), рассказал ТАСС командир батальона с позывным Зенит. Однако попытка штурма казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» в районе Спорного была отбита: противник потерял восемь человек, еще один был ранен и взят в плен.

Подойдя к нашим позициям, противник пытался обмануть нас: вышли на наши частоты и сказали, что идут сдаваться. 13 человек. Я подумал: странно, боя как такового не было, — сказал Зенит.

Он добавил, что группа шла с белым флагом. По словам Зенита, первый вэсэушник подорвался на мине, поле чего российский офицер приказал роте не подпускать противника ближе 50 метров и скомандовал украинцам подползать к российским позициям по одному. Однако, как объяснил собеседник агентства, этот вариант их не устроил, и они открыли огонь на поражение и начали бросать гранаты, спровоцировав бойцов ВС РФ воспользоваться стрелковым оружием.

После начала перестрелки с другого фланга позиции Барса-16 «Кубань» попытались взять украинские штурмовики. Они заняли брошенный окоп, но их заметил разведывательный дрон, с которого и навели минометы. Один снаряд попал точно в скопление пехоты ВСУ, уничтожив двоих военных. Группу вынудили отступить.

По подсчетам Зенита, ВСУ отправили на штурм около 35 человек. Комбат уточнил, что количество погибших и пострадавших может быть больше восьми, поскольку по отступавшим также наносились удары из минометов.

Зенит добавил, что ночью украинские военные направили эвакуационную группу, состоящую из двух машин и броневика, чтобы вывезти в безопасное место отступивших солдат. Группу обнаружила разведка, после чего по ней нанесли удар.

Ранее стало известно, что ВС РФ из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен из РСЗО БМ-21-1 «Град». Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По его словам, пункт был обнаружен аэроразведкой, затем по нему нанесли огневое поражение.