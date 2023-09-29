Что сейчас у Бахмута и Андреевки, кто контролирует Клещеевку 29 сентября

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

К югу от Бахмута (Артемовска) продолжаются ожесточенные бои в Клещеевке, ВС РФ держат позиции в районе железной дороги, в Андреевке идут встречные столкновения, пишет Readovka. Что сейчас там происходит и какие еще новости с фронта?

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 29.09.2023

«По ночной атаке в районе Клещеевки. Противник в очередной раз попытался перейти железную дорогу и закрепиться на нашей стороне. Но в очередной раз получил. Живы не только лишь все, есть пленные. Но ситуация остается тяжелой — серая зона, арта и качели, сообщают с мест», — пишет военкор Александр Коц.

WarGonzo передает, что на Бахмутском направлении ВСУ пытались прорваться в обход Курдюмовки через железнодорожное полотно сразу к Зеленополью.

«Без продвижения. Российские войска контрактовали у Андреевки, Клещеевки и в направлении Григоровки. ЛБС не изменилась. Везде высоты за ВСУ», — отметил источник.

Военкор Александр Сладков сообщил, что на Бахмутском направлении линия фронта стабильна, идут тяжелые события.

«Мы держим оборону, противнику проломить линию фронта как не удавалось, так не удается. Наиболее сложная ситуация в районе Артемовска, южнее Артемовска (Бахмута). Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка. Но линия фронта за нами на всем протяжении», — заявил он.

«Военная хроника» передает, что атака ВСУ в Клещеевке «захлебнулась из-за огня по своим».

«Ночной накат ВСУ отбит. Потери украинских подразделений еще предстоит подсчитать, но за несколько часов боя убитыми и ранеными потеряна примерно рота личного состава — около 100 человек. В данный момент с обеих сторон активно работает артиллерия, идет контрбатарейная борьба. „Мясные штурмы“, которые практикует противник, оказались опасны в первую очередь для него самого — украинская артиллерия на какое-то время осталась без корректировки с воздуха и активно стреляла по своим, из-за чего атака в конечном счете и прекратилась. ВС РФ активно обороняются на рубеже железной дороги», — рассказал источник.

«Военкоры Русской Весны» сообщили, что разведка ВС РФ уничтожает штурмовые группы ВСУ в руинах у Бахмута.

«Бои на южном фланге Артемовска не прекращаются. Враг время от времени делает попытки прорыва к железной дороге. На свежих кадрах из Клещеевки разведчики следят за боевиками ВСУ, выявляют их позиции и вместе с артиллеристами уничтожают личный состав и здания, держа село под постоянным огневым контролем. После последнего наката ВСУ за двое суток интенсивность боев в районе Клещеевки сильно спала, и они пока носят преимущественно позиционный характер», — добавили авторы канала.

Военкор RT Влад Андриц рассказал о точной работе артиллерии 4-й бригады ВС РФ по украинскому окопу в районе Клещеевки (ДНР). В результате удара уничтожены несколько бойцов ВСУ, отметил он.

Минобороны РФ данные военкоров не комментировало.

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