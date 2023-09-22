Что известно о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО, какое направление

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонскую область, сообщил в авторском Telegram-канал военкор Юрий Котенок. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно о возвращении «музыкантов» в зону СВО?

ЧВК «Вагнер»: последние новости

МВД Британии 15 сентября 2022 года внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. В ведомстве пояснили, что активная поддержка деятельности «музыкантов» или участие в ней будут считаться в королевстве уголовным преступлением.

«ЧВК „Вагнер“ была признана террористической организацией 15 сентября после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к группе „Вагнер“ или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом», — сказано в сообщении ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 сентября заявил, что Совет национальной безопасности страны проверит сообщения местных Telegram-каналов о присутствии в стране бойцов ЧВК «Вагнер».

«Правоохранительные органы Армении обязаны реагировать на появляющиеся в СМИ публикации. Насколько я знаю, это норма Уголовно-процессуального кодекса. Насколько мне известно, подобная публикация появилась в Telegram-каналах. СНБ в рамках своей компетенции проверяет опубликованную информацию», — сказал Пашинян.

Как писали ранее авторы анонимных каналов, всего в Армению якобы были перемещены три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер», которые будто бы собираются организовать антиправительственные акции на территории республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слухи бредом.

Что известно о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО

«Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны — информация под грифом „Секретно“. От себя смею добавить, что Родина как никогда сейчас нуждается в бойцах „музыкального коллектива“. Россия достойна реальных побед и освобождения своей территории, а не только безостановочного круговорота победных реляций чиновников в погонах на ТВ», — написал военкор Юрий Котенок. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

Чем занимались бойцы ЧВК «Вагнер» в последнее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 августа заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не собираются покидать территорию республики.

«„Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то ни хотелось обратного. Мы еще с Евгением Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться „Вагнер“», — отметил белорусский лидер.

По его словам, на территории республики «остается ядро» — в течение нескольких дней в расположении будут находиться до 10 тысяч человек. При этом, как заметил Лукашенко, нет необходимости держать в Белоруссии всех бойцов.

«Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — добавил он.

Лукашенко в августе также заявил, что находящиеся в республике бойцы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В частности, в июле они выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны республики недалеко от города Осиповичи Могилевской области.

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