С могилы Пригожина исчезла скрипка

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С надгробия бизнесмена Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге исчезла скрипка, пролежавшая там меньше месяца, сообщает портал 78.ru. Отмечается, что после пропажи инструмента у захоронения установили видеокамеру. Также у нее теперь дежурит круглосуточная охрана.

Не берусь сказать, что её украли. Из того что было: заходили регулярно на могилу, осматривали, затем скрипки не стало, она была в хорошем состоянии, — пояснили в администрации кладбища.

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области в августе. Вместе с ним на борту был и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В катастрофе никто из пассажиров не выжил. Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание по желанию родственников прошло в закрытом формате.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считает, что расследование авиакатастрофы, в результате которой погиб бизнесмен, идет слишком медленно. В то же время он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо выводы, работа на этом направлении продолжается.