Пашинян ответил на слухи о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Армении Пашинян: СНБ проверит информацию о появлении бойцов ЧВК «Вагнер» в Армении

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Совет национальной безопасности Армении проверит сообщения местных Telegram-каналов о присутствии в стране бойцов ЧВК «Вагнер», заявил в ходе «правительственного часа» премьер-министр Никол Пашинян, передает Sputnik Армения. Как сообщали ранее авторы анонимных каналов, всего в Армению были перемещены три тысячи вагнеровцев, которые собираются организовать антиправительственные акции на территории республики.

Правоохранительные органы Армении обязаны реагировать на появляющиеся в СМИ публикации. Насколько я знаю, это норма Уголовно-процессуального кодекса. Насколько мне известно, подобная публикация появилась в Telegram-каналах. СНБ в рамках своей компетенции проверяет опубликованную информацию, — сказал Пашинян.

Также армянскому премьеру задали вопрос, не боится ли он «возможной революции в стране, инициированной Россией». Пашинян заявил, что революция уже была совершена армянским народом.

Ранее в Telegram-канале «Баграмян-26», который считается проправительственным ресурсом Армении, было опубликовано сообщение о том, что Кремль готовит госпереворот в Армении. По данным канала, в республике «на момент гибели бизнесмена Евгения Пригожина находилось около трех тысяч бойцов ЧВК „Вагнер“, цель которых — отстранить от власти Пашиняна».

По информации канала, в Москве «санкционировали сценарий госпереворота», «последней каплей для этого стала информация о готовящихся армяно-американских учениях». При этом в сообщении содержатся расхождения по времени: бизнесмен Евгений Пригожин погиб 23 августа, а информация о совместных учениях Армении и США была озвучена 6 сентября.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, сведения о подготовке Россией госпереворота в Армении являются вбросом. Она отметила, что информация о «трех тысячах вагнеровцев» в стране также не является достоверной.