Воевавший в чеченскую кампанию россиянин уехал на СВО, узнав о ранении сына

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Отец военнослужащего Вооруженных сил России уехал в зону боевых действий на Украину после того, как узнал о ранении сына, служащего по контракту на Донецком направлении, заявил в беседе с РИА Новости боец с позывным Морячок. Он пояснил, что отец военнослужащего уже имеет боевой опыт — он участвовал во второй чеченской кампании, а потом ушел в отставку.

Он приехал в часть [после того, как узнал о ранении], подписал контракт и отправился сюда. Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что все, завязал [с боевыми действиями]. Когда началась СВО, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа (старший офицер батареи. — NEWS.ru), — сказал Морячок.

Ранее российский боец смешанного стиля и боксер Вячеслав Дацик отправился в зону СВО. По словам его менеджера, спортсмен уже неделю находится на Украине и может подписать контракт с Минобороны РФ.

До этого E1.RU сообщал о гибели в зоне спецоперации на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., ранее осужденного за убийство. По информации портала, он был убит 2 декабря в Луганской Народной Республике. Похороны вагнеровца состоялись 11 февраля.