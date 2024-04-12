Что известно о массовой эвакуации и сирене в Оренбурге 12 апреля

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Глава Оренбурга Сергей Саламин в своем Telegram-канале сообщил, что в городе проводится массовая эвакуация жителей и звучит сирена. Какие последние новости об этом известны сегодня, 12 апреля?

Что рассказал Саламин

Глава города заявил, что паводковая ситуация в городе на данный момент крайне опасна, поэтому в Оренбурге проводится эвакуация населения.

«Я обращаюсь к жителям ЖК „Гранд-Парк“, поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчиный Городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал он.

По словам Саламина, за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143 см, что крайне опасно для людей.

Также первый вице-губернатор Сергей Балыкин пояснял, что пиковые значения паводка в Оренбурге ожидаются в период с 12 по 13 апреля, вода в реке Урал, согласно прогнозам, достигнет уровня в 1165 сантиметров.

«В Оренбурге пик ожидается в течение 12–13 [апреля]. Максимальный уровень в Оренбурге, я про сегодня говорю, ожидается в 1136–1165 сантиметров», — заявил Балыкин.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Что сейчас происходит в Оренбурге

Telegram-канал «Оренбургский городовой» опубликовал кадры, как грузовик утонул на Донгузской улице в Оренбурге.

«Асфальт провалился около дамбы, которую укрепляют в Оренбурге. В яме утонул КамАЗ», — говорится в публикации.

В администрации Оренбурга RT сообщили, что для местных жителей подготовлены три дополнительных пункта временного размещения.

«Два основных и три дополнительных ПВР готовы для жителей Оренбурга. Там могут расположиться 1930 человек. Пункты находятся в школах № 11 и 35, ДК „Орбита“, лицее № 9 и СКК „Оренбуржье“. Чаще жители едут к родным», — отметили в администрации.

Что заявил губернатор Оренбургской области о ситуации в регионе

Глава Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале рассказал, что сейчас все действия направлены на то, чтобы максимально снизить подпитку паводковых процессов.

«С 14:00 сброс с Ириклинского водохранилища устанавливаем в объеме 447 кубометров в секунду. Вода зашла во многие территории, где ее раньше не было. Как я говорил раньше, каждый день бьются исторические рекорды уровня Урала. И последствия, конечно, очень серьезные. Но мы вместе, значит, обязательно справимся», — пояснил он.

По словам Паслера, сегодня он провел встречу с жителями Оренбурга и обсудил различные вопросы с жителями СНТ.

«Сегодня встретился с жителями Оренбурга, которые пострадали от паводка. Разговор был непростым, но очень важным и нужным, обсудили много вопросов с жителями СНТ. Обязательно будем принимать решения по каждому. Сейчас еду в Орск. Вместе с полпредом Игорем Анатольевичем Комаровым, главой МЧС России Александром Вячеславовичем Куренковым, федеральными коллегами, которые сегодня вместе с нами в регионе, будем вырабатывать новые решения по ликвидации последствий паводка и помощи людям», — сказал руководитель региона.

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