Названа дата пика весеннего паводка в Оренбургской области Вице-губернатор Балыкин: пик паводка в Оренбурге ожидают 12–13 апреля

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Пиковые значения паводка в Оренбурге ожидаются в период с 12 по 13 апреля, вода в реке Урал, согласно прогнозам, достигнет уровня в 1165 сантиметров, заявил первый вице-губернатор Сергей Балыкин. По состоянию на утро 12 апреля уровень воды в реке достиг 1129 сантиметров, передает ТАСС.

В Оренбурге пик ожидается в течение 12–13 [апреля]. Максимальный уровень в Оренбурге, я про сегодня говорю, ожидается в 1136–1165 сантиметров, — сказал Балыкин.

Ранее Сергей Балыкин заявил, что жители Оренбургской области, пострадавшие в результате сильных паводков и прорыва дамбы в Орске, получили более 69 млн рублей. Отмечается, что власти обработали первые 4,4 тысячи заявлений.

До этого в Оренбургской области сообщили о повышении уровня воды в реке Урал около Оренбурга до отметки в 1115 см. В Орске зафиксировано его снижение до 819 см, однако, по средним показателям из разных районов, вода в реке продолжает прибывать. Сейчас покинутую территорию региона патрулируют полицейские, которые фактов мародерства не зафиксировали.

Также стало известно, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей.