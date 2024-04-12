Раскрыто количество жителей Оренбуржья, получивших выплаты после паводка Более 69 млн рублей уже получили пострадавшие от паводка в Оренбургской области

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Более 69 млн рублей получили жители Оренбургской области, пострадавшие в результате сильных паводков и прорыва дамбы в Орске, заявил первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин, передает ТАСС. По словам чиновника, речь идет о первых 4,4 тысячи заявлений, поступивших от граждан.

Решение о назначении выплат принято по 4440 заявлениям, деньги зачислены на счета 3463 человек на общую сумму 69 млн 250 тысяч рублей, — уточнил он.

Ранее в Оренбургской области сообщили о повышении уровня воды в реке Урал около Оренбурга до отметки в 1115 см. В Орске зафиксировано его снижение до 819 см, однако по средним показателям из разных районов вода в реке продолжает прибывать. Сейчас покинутую территорию региона патрулируют полицейские, которые фактов мародерства не зафиксировали.

До этого стало известно, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей.

Также сообщалось о спасении 12 кошек в подтопленном Орске. Все питомцы проживали у одной хозяйки. Волонтеры также помогли доставить кошек женщине. Кадры воссоединения хозяйки с животными попали на видео.