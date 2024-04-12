Власти Оренбурга сообщили о повышении уровня реки Урал Власти Оренбурга: уровень реки Урал достиг отметки 1115 см

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

По данным районной администрации, уровень воды в реке Урал близ Оренбурга к утру 12 апреля вырос до 1115 см. В Орске зафиксировано его снижение до 819 см, говорится в сообщении властей. Но в среднем вода в Урале продолжает прибывать.

Сейчас покинутую территорию региона патрулируют полицейские, которые фактов мародерства не зафиксировали. Объезд подтопленных зон вдоль Урала провел первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов. Он осмотрел детские лагеря, базы отдыха, СНТ в Кузнечном и Заречном районах.

В ближайшее время в регионе опасные метеорологические явление не прогнозируются, проинформировали синоптики. В разряд неблагоприятных можно отнести усиление ветра до порывов 15–19 метров в секунду в южных и восточных пределах области. Утром ожидаются туман, переменная облачность и небольшой дождь.

По последним данным, в Оренбургской области госпитализированы из-за последствий паводка 14 человек, в том числе четверо детей. Всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей.

Ранее стало известно, что в Орске волонтерам удалось спасти 12 кошек из затопленного дома. Все питомцы проживали у одной хозяйки. Волонтеры также помогли доставить кошек женщине.