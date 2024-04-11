Названо число госпитализированных из-за паводка в Оренбуржье Кузнецов: 14 человек госпитализированы из-за паводка в Оренбуржье

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбургской области 14 человек, в том числе четверо детей, госпитализировали из-за последствий паводка, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей.

За медицинской помощью в связи с последствиями паводка обратились 259 человек. На стационарном лечении находятся 14 из них, в том числе четверо детей. Остальным помощь оказана амбулаторно, — сказал Кузнецов.

Помощник главы ведомства добавил, что в Оренбуржье в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов, оттуда эвакуированы 164 пациента. Кузнецов подчеркнул, что в область поставлены дополнительные объемы препаратов для профилактики гепатита А и других инфекций, также работу продолжают мобильные бригады и стационарные пункты вакцинации.

Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что после прорыва дамбы и аномальных паводков в регионе из подтопленных районов были эвакуированы 7800 человек. Для граждан организовано трехразовое питание, людям предоставлены необходимые бытовые условия.

В МЧС России рассказали, что главными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. Отмечается, что по всей стране подтоплено более 10 тысяч домов.