Более десяти кошек спасли из одного затопленного дома в Орске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Орске 12 кошек удалось спасти волонтерам из одного затопленного дома, сообщает «360». Все питомцы проживали у одной хозяйки. Волонтеры также помогли доставить кошек женщине. Кадры воссоединения хозяйки с животными попали на видео.

Как отмечает издание, сначала женщина узнала не всех своих питомцев. Доброволец подчеркнула, что всех кошек привезли из одного здания в бочке. В ответ хозяйка отметила, что не отказывается ни от кого из своих питомцев. Всех животных она забрала с собой. Тем временем волонтеры продолжают спасение других питомцев из затопленных районов.

Ранее сотрудница парк-отеля «Нежинка», расположенного в затопленной Оренбургской области на берегу реки Урал, опровергла слухи о брошенном в мини-зоопарке верблюде. Такая информация появилась в ряде Telegram-каналов. Женщина пояснила, что с животными все хорошо.

Волонтер Евгения Черникова до этого рассказала, что в Орске после затопления неравнодушные люди покупают лодки, чтобы спасти домашних животных. По ее словам, никто не думал, что жители так откликнутся. Волонтер добавила, что многие привозят для питомцев корм и воду. Кроме того, одна пара специально для поисков животных самостоятельно купила лодку и спасательные жилеты.