Стало известно о судьбе верблюда, брошенного в затопленном Оренбуржье Сотрудница отеля в Оренбургской области опровергла слухи о брошенном верблюде

Фото: Carlos Tischler/ Eyepix Group/Global Look Press

Сотрудница парк-отеля «Нежинка», расположенного в затопленной Оренбургской области на берегу реки Урал, опровергла слухи о брошенном в мини-зоопарке верблюде. Такая информация появилась в ряде Telegram-каналов. В беседе с «360» женщина пояснила, что с животными все хорошо.

Как уточнила сотрудница, верблюда никто не бросал. На территории отеля осталась охрана. Кроме того, в административном комплексе находится скотник. Он проживает на втором этаже и следит за животными.

С животными все хорошо, верблюда никто не бросал. На территории отеля находится охрана. Люди сидят на КПП, есть административный комплекс, на втором этаже которого живет скотник, он смотрит за животными, — рассказала собеседница издания.

Волонтер Евгения Черникова ранее рассказала, что в Орске после затопления неравнодушные люди покупают лодки, чтобы спасти домашних животных. По ее словам, никто не думал, что жители так откликнутся. Волонтер добавила, что многие привозят для питомцев корм и воду. Кроме того, одна пара специально для поисков животных самостоятельно купила лодку и спасательные жилеты.

До этого стало известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.