Сотрудница парк-отеля «Нежинка», расположенного в затопленной Оренбургской области на берегу реки Урал, опровергла слухи о брошенном в мини-зоопарке верблюде. Такая информация появилась в ряде Telegram-каналов. В беседе с «360» женщина пояснила, что с животными все хорошо.
Как уточнила сотрудница, верблюда никто не бросал. На территории отеля осталась охрана. Кроме того, в административном комплексе находится скотник. Он проживает на втором этаже и следит за животными.
С животными все хорошо, верблюда никто не бросал. На территории отеля находится охрана. Люди сидят на КПП, есть административный комплекс, на втором этаже которого живет скотник, он смотрит за животными, — рассказала собеседница издания.
Волонтер Евгения Черникова ранее рассказала, что в Орске после затопления неравнодушные люди покупают лодки, чтобы спасти домашних животных. По ее словам, никто не думал, что жители так откликнутся. Волонтер добавила, что многие привозят для питомцев корм и воду. Кроме того, одна пара специально для поисков животных самостоятельно купила лодку и спасательные жилеты.
До этого стало известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.