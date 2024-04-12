Появилось видео с утонувшим в Оренбурге грузовиком «Оренбургский городовой»: в Оренбурге после разлива Урала утонул грузовик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Оренбурге грузовик утонул в разлившемся Урале, сообщил Telegram-канал «Оренбургский городовой». Автомобиль оказался в заполненной водой яме. О пострадавших сообщений нет.

Инцидент произошел на Донгузской улице в Оренбурге. По данным Telegram-канала «Соловьев», провалился асфальт около дамбы, из-за чего грузовик оказался в воде.

Ранее первый вице-губернатор Сергей Балыкин сообщил, что пиковые значения паводка в Оренбурге ожидаются в период с 12 по 13 апреля, вода в реке Урал, согласно прогнозам, достигнет уровня в 1165 сантиметров. По состоянию на утро 12 апреля уровень воды в реке достиг 1129 сантиметров.

По словам Балыкина, жители Оренбургской области, пострадавшие в результате сильных паводков и прорыва дамбы в Орске, получили более 69 млн рублей. Отмечается, что власти обработали первые 4,4 тысячи заявлений.

Также стало известно, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей. Помощник главы ведомства добавил, что в Оренбуржье в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов, оттуда эвакуированы 164 пациента.