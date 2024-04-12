В Оренбурге началась массовая эвакуация из-за паводков Мэр Салмин: в Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за паводков

В Оренбурге звучит не учебная сирена и проводится массовая эвакуация, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин. Он предупредил, что за последние 10 часов уровень воды на реке Урал поднялся на 40 сантиметров.

Внимание, оренбуржцы! В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны, — уточнил мэр.

Отдельно Салмин обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный с просьбой срочно покинуть дома. Градоначальник призвал людей взять с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости. Мэр подчеркнул, что положение критическое и нельзя терять времени.

Ранее первый вице-губернатор Сергей Балыкин рассказал, что пиковые значения паводка в Оренбурге ожидаются в период с 12 по 13 апреля, вода в реке Урал, согласно прогнозам, достигнет уровня в 1165 сантиметров. По состоянию на утро 12 апреля уровень воды в реке достигал 1129 сантиметров.

Также стало известно, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей.