Что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе», откуда он

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Назримад Лутфуллои

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Что еще о нем известно?

Что известно о Лутфуллои

В Басманном суде сообщили, что Следственный комитет потребовал заключить под стражу Назримада Лутфуллои, которого обвиняют по статье о террористическом акте. Мужчине грозит пожизненное заключение.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои», — сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала SHOT, задержанному 24 года, он родился в селе Догистон в Таджикистане.

«Подозреваемому 24 года, он родом из села Догистон, Таджикистан. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново на улице Монтажной. Не работает, не женат, детей нет, ранее был судим», — сообщил источник.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы отметили, что мужчина был задержан на следующий день после трагедии, вечером 23 марта, при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в концертном зале. В постановлении отмечается, что правоохранители попросили его предъявить документы, однако Лутфуллои стал нецензурно выражаться и «вести себя вызывающе, дерзко».

Фото: t.me/moscowcourts Назримад Лутфуллои

«Сотрудниками полиции было предложено предъявить документы, удостоверяющие личность, на что он, находясь в общественном месте, стал выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, продолжая противоправные действия, при задержании и доставлении оказывал неповиновение, пытался вырваться, отталкивал руками сотрудников», — говорится в документе.

Telegram-канал Baza уточняет, что Лутфуллои понимает по-русски, но все равно попросил переводчика. По данным SHOT, мужчина жил в хостеле «Монталия» на Щелковской, койко-место стоило от 240 рублей в сутки.

По информации РИА Новости, задержанный частично признал свою вину в теракте. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана.

Кого из пособников боевиков арестовали ранее

26 марта стало известно, что суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова на два месяца — до 22 мая 2024 года. Он предоставил жилье террористам для подготовки нападения.

25 марта в суд доставили седьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова. Мужчина был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором приехали нападавшие к «Крокусу» и уехали с места преступления. Один из арестованных террористов — Шамсидин Фаридуни — вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара Исломовых в начале марта 2024 года, следует из новых материалов следствия.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Шамсидин Фаридуни

Предположительно, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Еще один обвиняемый — это Исроил Исломов (шестой фигурант), отец владельца «Рено» и Аминчона. Ему 62 года, он имеет среднее образование, не работает. Известно, что Исломов-старший женат, у него есть пятеро детей, зарегистрирован в Тверской области. Ранее судим не был. Говорит по-русски, но с трудом.

Третий фигурант — Аминчон Исломов (пятый фигурант). Он — брат владельца «Рено». Ему 33 года, он из Твери.

Все они арестованы до 22 мая.

Что известно о террористах

Басманный суд Москвы также постановил заключить под стражу четверых подозреваемых в исполнении террористического акта. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Первым был арестован 32-летний Далерджон Мирзоев. В зале суда стало известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек. У Мирзоева была временная регистрация на территории России. Он оформил ее в Новосибирске, но срок ее действия уже истек.

Еще один арестованный, Рачабализода Саидакрами, родился 4 февраля 1994 года. Он женат, является отцом одного ребенка. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное среднее образование. Во время суда он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Рачабализода Саидакрами

Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», Шамсидин Фаридуни, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. Незадолго до теракта он посещал «Крокус».

Четвертый подозреваемый, Мухаммадсобир Файзов, в суде сообщил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Он временно безработный, был устроен в барбершоп в Иваново, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Обвиняемый холост, детей нет.

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