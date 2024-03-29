Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет потребовал арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе», сообщили РИА Новости в Басманном суде. Речь идет о Назримаде Лутфуллои, его обвиняют по статье о террористическом акте.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в течение недели были арестованы уже восемь человек, причастных к теракту в «Крокусе». Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что третий фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал свой арест. Он стал третьим обвиняемым, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. По данным следствия, он сдал квартиру исполнителям теракта.

Столичный суд отправил Касимова под арест 26 марта. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года. По версии следствия, он сдавал трехкомнатную квартиру исполнителям теракта и таким образом познакомился с ними. Сам мужчина утверждает, что не знал о планах террористов.