ЧОПы смогут охранять нефтяные и газовые предприятия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает частным охранным предприятиям охранять объекты нефтяной и газовой промышленности.
Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Постановление, в частности, предписывает исключить из списка объектов, на которые не распространяется частная охранная деятельность, «объекты нефтяной и нефтехимической промышленности, газовой и газохимической промышленности»
В перечне остались гидроэлектростанции, тепловые электростанции, государственные районные электростанции, геотермальные станции и гидроаккумулирующие электростанции.
Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил законопроект, позволяющий частным охранным предприятиям обеспечивать безопасность в аэропортах и на объектах их инфраструктуры.
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