ЧОПы смогут охранять нефтяные и газовые предприятия

https://static.news.ru/photo/3498e5e4-75a2-11ea-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает частным охранным предприятиям охранять объекты нефтяной и газовой промышленности.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление, в частности, предписывает исключить из списка объектов, на которые не распространяется частная охранная деятельность, «объекты нефтяной и нефтехимической промышленности, газовой и газохимической промышленности»

В перечне остались гидроэлектростанции, тепловые электростанции, государственные районные электростанции, геотермальные станции и гидроаккумулирующие электростанции.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил законопроект, позволяющий частным охранным предприятиям обеспечивать безопасность в аэропортах и на объектах их инфраструктуры.