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За последние сутки на территории России врачи выявили 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 марта сообщили представители оперативного штаба по ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что теперь в стране количество заражённых увеличилось до 1836 человек. Заболевшие инфекцией нового типа проживают в 71 регионе России. Ранее была распространена информация, что в России зафиксировали 1534 случая...