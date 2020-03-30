https://static.news.ru/photo/068e460a-726c-11ea-98c8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Число заразившихся коронавирусом в России, по данным на 30 марта, составляет 1836 человек. От инфекции скончались девять россиян, выздоровели 66.
В РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За сутки выписаны по выздоровлению два человека. За весь период по России выздоровело 66 человек. За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек, — цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба.
Как писал NEWS.ru, более 25% россиян с коронавирусом заразились на территории России, из-за контактов с заболевшими. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. По её словам, эти пациенты заразились контактным путём. Кроме того, она рассказала, что на данный момент Роспотребнадзор контролирует 82% лиц, приехавших в Россию из других стран.