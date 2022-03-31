Число атак хакеров на российские компании в марте увеличилось в 8 раз

В марте 2022 года число DDоS-атак на компании в России увеличилось в восемь раз в сравнении с февралём. Данные исследования «Лаборатории Касперского» приводят «Известия». Специалисты отметили, что длительность атак увеличилась с 12 минут до 29,5 часа. При этом самая продолжительная DDоS-атака составила 145 часов, или шесть суток.

По данным исследования, наибольшая доля атак приходится на финансовые учреждения — 35%. Ещё в 33% случаев атакуют государственные организации, в 9% — учебные заведения. Атаки на СМИ происходили в марте в 3% случаев, на другие сферы пришлось 20% хакерских нападений.

Как отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Александр Гутников, в конце IV квартала 2021 года уже фиксировались рекордные для того момента показатели активности злоумышленников, однако мартовские цифры их превосходят.

По косвенным признакам видно, что в начале всплеска DDoS-атак в них принимало участие большое количество так называемых хактивистов, непрофессиональных хакеров. Со временем их доля в общем числе атакующих снизилась. При этом сами атаки стали более мощными, подготовленными и длительными, — рассказал Гутников.

В Минцифры сообщили, что число атак на государственные органы выросло десятикратно по сравнению с показателями 2021 года. В ведомстве отметили, что основной причиной подобной динамики они считают намерение злоумышленников нарушить доступность цифровых ресурсов страны и создать репутационные потери.

Поскольку профили атак непрерывно перестраиваются, для обеспечения защиты и самим органам, и провайдерам, обеспечивающим услуги по защите от DDoS, приходится непрерывно адаптировать профили защиты. Это может приводить к кратковременной недоступности ресурсов, — рассказали в Минцифры.

Однако в целом ситуация с отражением атак в течение последнего месяца существенно стабилизировалась, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Белый дом потребовал от Министерства финансов США подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского» в связи с ситуацией на Украине. При этом эксперты Минфина, специализирующиеся на разработке санкций, выразили обеспокоенность относительно последствий такого шага. В частности, они отметили, что продукцией лаборатории пользуются миллионы людей по всему миру и это затрудняет введение санкций.