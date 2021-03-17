Чемезов сменит Сердюкова на посту главы совета директоров ОАК

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов возглавит совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации. Сейчас эту должность занимает бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

В ОАК подтвердили планы создать единый центр самолётостроения, в котором будут объединены конструкторские бюро МиГ, «Сухого», «Туполева», «Ильюшина» и «Иркута».

С учётом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК, — цитирует «Интерфакс» Чемезова.

Он подчеркнул, что реформа должна «усовершенствовать структуру компании, решить вопросы её финансовой устойчивости и повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолётов».

Как уточнили в Ростехе, конструкторский центр и управляющая организация территориально останутся в Москве, бренды «Сухой» и МиГ сохранятся.

Как сообщил РБК источник в отрасли, в рамках этого объединения планируется сократить управляющий персонал в 10 раз.

Как писал NEWS.ru, компании «Сухой» и МиГ в виде отдельных юридических лиц прекратят своё существование. Соответствующее решение по итогам совещания с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) приняло руководство Ростеха. Предприятия планируют объединить в Корпоративный центр самолётостроения. Кроме того, руководство Ростеха намерено создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК. В него войдут все авиационно-конструкторские бюро.

В результате слияния компаний будет сокращён управляющий персонал до уровня, который соответствовал бы штату типичной управляющей холдинговой организации. То есть примерно 500 человек. В настоящий момент, подчеркнул представитель отрасли, «управленцы в чистом виде» в ОАК работают на пяти тысячах позиций. Пресс-служба госкорпорации отметила, что кадровая оптимизация запланирована, но конструкторский блок она не затронет.