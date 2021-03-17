Чеченский министр высказался о статье «Новой газеты» о расправах

https://static.news.ru/photo/bbd043dc-872f-11eb-a2db-96000091f725_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев высказался о статье «Новой газеты» в которой рассказывается о внесудебных расправах над жителями республики. Он призвал не считать сотрудников этой редакции журналистами и назвал всё написанное клеветой.

В своём Instagram-аккаунте Дудаев заявил, что журналисты «Новой газеты» занимаются «сочинительством гнусных фейков». Помимо этого, он также написал, что «Ахмат — сила».

Под видом «правдивого разоблачения», это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, — написал министр.

Он отметил, что Чечня и без того находится в зоне пристального внимания врагов России. В связи с этим чиновник призвал российские власти принять соответствующие меры.

Чеченская Республика — единственный регион в мире, где полностью уничтожен терроризм. Наглядным подтверждением тому является успешная спецоперация по ликвидации последней банды террористов на территории региона, которую в январе текущего года провели сотрудники полка полиции специального назначения им. Ахмата-Хаджи Кадырова, — добавил Дудаев.

По его словам, такие действия Чечни не нравятся «врагам России» и «Новой газете».

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД Чечни, старший сержант Сулейман Гезмахмаев заявил, что участие главы региона Рамзана Кадырова в спецоперациях является постановкой. По словам экс-полицейского, политик только «красовался» перед камерами, в то время как всю «грязную работу» за него делали простые бойцы.