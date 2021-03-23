ЦБ утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей

https://static.news.ru/photo/6fd64afe-8bd9-11eb-94e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России утвердил концептуальный эскиз новой банкноты номиналом 100 рублей. В качестве вариантов на ней предусмотрены такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье» и Шуховская башня, главное здание МГУ на Воробьёвых горах и ряд других, сообщил зампредседателя регулятора Михаил Алексеев.

Достопримечательности Центрального федерального округа, которые предполагается разместить на оборотной стороне купюры, он пообещал раскрыть позже.

Ранее зампредседателя регулятора анонсировал «модернизацию банкнотного ряда», в рамках которой их внешний вид будет обновлён, а степень защиты усилена. Главным визуальным отличием станут новые виды городов — по одному представителю от каждого федерального округа. При этом главные достопримечательности округов предполагается разместить на обороте.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной появятся изображения Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. На лицевой стороне купюр номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, которые заменят ныне размещённые на деньгах города, а на их оборотной стороне предполагаются достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В 2022 году в обращение должны поступить обновлённые купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей, писал NEWS.ru.