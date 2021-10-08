Бывшего вице-президента «ПИК» арестовали на два месяца

Тверской суд арестовал на два месяца бывшего вице-президента группы компаний «ПИК», ныне директора по развитию регионов ПАО «ГК «Самолёт» Александра Лефеля, сообщает ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Александра Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря, — отметили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что ущерб от действий бывшего вице-президента группы «ПИК» Александра Лефеля, которого обвинили в мошенничестве, в компании оценивают в 100 млн рублей. В организации считают, что он тратил деньги дольщиков и компании, в том числе на стадии нулевого цикла строительства.

Компания «ПИК» завершила работы на стройке в Петербурге за собственные средства, а затем обратилась в правоохранительные органы. Силовики провели проверки в декабре 2020 года и в июне 2021 года, возбудили два уголовных дела, а затем объединили их в одно производство.

Лефеля задержали в Москве днём 8 октября. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом в группе «Самолёт», где сейчас Лефель занимает пост директора по региональному развитию, заявили, что обвинения не связаны с его работой в этой компании.